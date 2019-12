Gaston County Mugshots December 12th

1/28 Mugcov10

2/28 Alexander Gill Assault And Battery

3/28 Allen Rodriguez Failure To Appear

4/28 Ashley Leake Possession Of Meth Larceny

5/28 Benjamin Brown Failure To Appear



6/28 Charles McCoy Faliure To Appear

7/28 Darren Kelley Parole Warrant

8/28 Douglas Morehead DWI Driving While License Revoked

9/28 Dustin Hawley Probation Violation

10/28 Edmond Lacy Larceny



11/28 Ikia Edwards Possession Of Stolen Property

12/28 Isabelle Cohen Larceny

13/28 James McCLure Failure To Appear Larceny

14/28 Jaymarrian Barnette Assault With A Deadly Weapon

15/28 John Anderson Faliure To Appear



16/28 Joseph Banks Probation VIolation

17/28 Joshua Tucker Faliure To Comply

18/28 Kyung Roh Communicating Threats

19/28 Malaysa Crawford Probation Violation

20/28 Michael Deal Assault On A Female Resisting Officer



21/28 Paul Bolding Domestic Violence

22/28 Rahkimio Davis Assault On A Female

23/28 Riley Wyatt Faliure To Appear

24/28 Roger Patrick Trespassing

25/28 Scotty Harbin Probation Violation



26/28 Secret Cope Possession Of Stolen Motor Vehicle Trespassing

27/28 Tony Robbins DWI

28/28 Travis Odems Faliure To Appear

























































Check out the Gaston County Mugshots from Thursday, December 12th.