Gaston County Mugshots January 6th

1/26 Mugcov3

2/26 Alexis Abreu Probaiton Violation

3/26 Amanda Padgett Non Support Of Child

4/26 Angela Roberts Faliure To Appear

5/26 Angela Salo Probation Violation



6/26 Brittney Mcvay Larceny Trespassing

7/26 Casey Lowe Possession

8/26 Charlene Bollinger Failure To Appear

9/26 Clayton Tallent Failure To Appear Fugtive

10/26 Dereese Miller Habeas Corpus



11/26 Derek Wilson Failure To Appear

12/26 Donnie Wallace Habeas Corpus

13/26 Ervin Riddick Parole Warrant

14/26 Ivan Brooks Probation VIolation

15/26 John Claprood Resisting Officer



16/26 Joseph Massey Possession

17/26 Julie Chastaine Possession Of Drug Paraphernalia

18/26 Kayla Wilhelm Failure To Appear

19/26 Luis Sobalm Probation Violation

20/26 Mitchell Morrison Habeas Corpus



21/26 Mohammad Alasmar Parole Warrant

22/26 Patrick Swann No Operators License

23/26 Princeton Baker Trespassing

24/26 Rachel Causby Felony Larceny

25/26 Terri Braswell Larceny



26/26 Westin Clark Failure To Cmply





















































Check out the Gaston County Mugshots from Monday, January 6th.