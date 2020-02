Gaston County Mugshots January 31st

1/36 Mugcov1

2/36 Alex Russell DWI

3/36 Assault On A Female

4/36 Aurelia Adams Failure To Appear

5/36 Ayla Craig Probation Violation



6/36 Barry Adams Domestic Violence

7/36 Brandala Scruggs Probation Violation

8/36 Brandy Murphy Larceny

9/36 Calvin Fair Probation Violation

10/36 Charles Odell Failure To Appear



11/36 Dameon Brown Probation Violation

12/36 Darren Moss Habeas Corpus

13/36 Daryl Gray Forgery

14/36 David Friday Probation Violation

15/36 David Stiles Failure To Appear



16/36 Evan Knowles Breaking And Entering Larceny

17/36 Failure Hicks Failure To Appear

18/36 Jacarla Moonie DWI

19/36 Jacob Stubbs Trespassing

20/36 James Hart Probation Violation



21/36 Jeffrey Brown DWI

22/36 Kenneth Barker Failure To Appear Possesion

23/36 Kristen Rimmer Probation Violation

24/36 Mackenzie Olson Trespassing

25/36 Micahel Case Probation Violation



26/36 Miginnis Breland Probation Violation

27/36 Paul Hughes Fugitive

28/36 Robert Heffner Probation Violation

29/36 Shannon Bridges Possession Meth

30/36 Shiller Aguilh Probation Violation



31/36 Sidney Owens Habeas Corpus

32/36 Steven Smith Failure To Appear

33/36 Tevin Moore DWI

34/36 Vanetta Parker Larceny Financial Fraud

35/36 Zachary Lee Possession Of Meth



36/36 Zsaquawn Evans Habeas Corpus









































































Check out the Gaston County Mugshots from Friday, January 31st.