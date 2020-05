Gaston County Mugshots May 2nd

1/27 MUGCOV

2/27 Carrie Brown Assault With A Deadly Weapon

3/27 Charles Townsend Faliure To Appear

4/27 Dennis Snyder Trespassing

5/27 Derandon Carter Breaking And Entering

6/27 Edgar Hernandez DWi Immigration

7/27 Elaine Owensby Trespassing

8/27 Francisco Perez Assault On A Child Under 12

9/27 Jackie Sartin DWI Open Container

10/27 James Owens Assault With A Deadly Weapon



11/27 Jessica Adams Resisting Officer

12/27 Jessica Stroupe Larceny

13/27 John McDowell Possession Of Cocaine

14/27 John Pressley DWi

15/27 Johnanthan Boone Assault On A Female

16/27 Joshua McCurry Breaking And Entering

17/27 Joshua Snyder Trespassing

18/27 Juan Reyes DWI

19/27 Krista Roderick Possession Of Meth Trafficking Heroin

20/27 Michael Benfield Assault Female



21/27 Nathaniel Flowers Larceny

22/27 Niya Thompson Breaking And Entering

23/27 Obrian Curry DWI

24/27 Ralph Armstrong Failure To Appear Larceny

25/27 Steven Clark Trespassing Larceny

26/27 Theodore Lipscomb Possession Of Meth Larceny

27/27 Wendy Penley Failure To Appear























































Check out the Gaston County Mugshots from Saturday, May 2nd.