Mecklenburg County Mugshots May 21st

1/50 Mugcov

2/50 Adrian Bodford Breaking And Entering

3/50 Angela Paver Fugitive

4/50 Antoine Ford Fugitive

5/50 Antonio Johnson Breaking And Entering Motor Vehicle

6/50 Antonio Paterson DWI Child Abuse

7/50 Branden Armstrong Larceny

8/50 Branden Canteen Felony Possession

9/50 Brandon Godwin DWI

10/50 Brooks Dowds Felony Possession



11/50 Cass Byers Protective Order Violation

12/50 Charles Strickland Felony Possession

13/50 Cherise Jackson Driving While License Revoked

14/50 Christopher Cook Stalking

15/50 Darrell Stokes Breaking And Entering Motor Vehicle Larceny

16/50 Darryl Leach Assault On A Female Felony Possession

17/50 Deion Joseph Possession Of Stolen Firearm

18/50 Demetrius Jackson Aiding And Abetting Larceny Felony Larceny

19/50 Denzelle Hall Assault On A Female

20/50 Derico Misenhaimer Assault On A Female



21/50 Edgar Dixon Possession Of Firearm By Felon

22/50 Jeremy Brown Felony Larceny Possession Of Stolen Goods

23/50 Jesse Renfro Habitual Felon

24/50 Jessica Larry Breaking And Entering

25/50 Jessica Nolan Possession Heroin

26/50 Joshua Varnadore Breaking And Entering Larceny

27/50 Jovany Lugo Breaking And Entering

28/50 Kedar Rodgers Resisting Officer

29/50 Kelvin Fitzgerald Fugitive

30/50 Kenji Henderson Possession Of Marijuana



31/50 Kevon Henderson Possession Of Stolen Vehicle

32/50 Keydrick Rose Resisting Officer Trespassing

33/50 Kyell Marrero Probation Violation

34/50 Kyle Darosa Felony Larceny False Pretense

35/50 Lanekia White Assault Battery Of Unborn Child

36/50 Larry Lawrence False Telephone Credit

37/50 Lemar Taylor Resisting Officer

38/50 Louise White Battery Of Unborn

39/50 Luis Reyes Robbery With Dangerous Weapon

40/50 Michael Perry Assault Larceny



41/50 Nicole Tadych Felony Conspiracy Felony Larceny

42/50 Paulnique Earl Breaking And Entering Motor Vehicle

43/50 Robert Rucker Probation Violation

44/50 Shainan Smith Indecent Liberties With Child

45/50 Shannon Moser Assault And Battery Possession Of Cocaine

46/50 Tandrez Stanley Possession Of Marijuana

47/50 Terry Mitchell Simple Assault

48/50 Timmie Smith Larceny Of Motor Vehicle

49/50 Tom Mathis Assault On Govt Official

50/50 Virgilio Briones DWI





































































































Check out the Mecklenburg County Mugshots from Thursday, May 21st.