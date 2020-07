Gaston County Mugshots July 20th

1/30 Mugcov

2/30 Randolph Ward Faliure To Appear

3/30 Xavier Villegas Failure To Appear

4/30 Austin Spurling Possession Ot Drug Paraphernalia

5/30 Keisha Sigmon Possession Of Meth

6/30 Brian Shuffler Possession Of Meth

7/30 Thomas Self Failure To Comply

8/30 Christopher Reynolds Assault Breaking And Entering

9/30 Angela Prine Possession Of Meth

10/30 Kenetha Pearson Failure To Appear



11/30 Eugene Moss Parole Warrant

12/30 Michael Moore Habeas Corpus

13/30 Lowell Messer Habeas Corpus

14/30 Gary McCaskill Parole Warrant

15/30 George Martinez Possession Of Cocaine

16/30 Britney Lingerfelt Possession

17/30 Andrea Letona Tresapssing

18/30 Andrew Hochman Domestic Violence

19/30 Tyaira Hall DWI

20/30 Joseph Flowers Possession Of Meth



21/30 Alexandra Dean Larceny Robbery Fugitive

22/30 Clifford David Probation Violation

23/30 Charles Chastaine True Bill Of Indictment

24/30 Heather Carver Failure To Appear

25/30 Brandon Bumgardner Assault Witha Deadly Wepaon

26/30 Kalique Brown Failure To Appear

27/30 Courtney Bommarito Possession Of Meth

28/30 Patrick Baker Possession

29/30 Larry Anderson Trespassing

30/30 Bobby Abee Possession Of Heroin





























































Check out the Gaston County Mugshots from Monday, July 20th.