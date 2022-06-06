Mecklenburg County Mugshots June 5th
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Allison Powell – Bond Term
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3/47
Aaron Campo – Protective Order Violation
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Asa Kirby – Simple Assault
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Ashley Mcdade – Larceny
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Darnell Lee – Larceny
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Delante Price – Carrying Concealed Gun – DWI
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8/47
Dorian Brinson – Breaking And Entering
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Dranna Barrett – Carrying Concealed Gun – Driving While License Revoked – No Operators License
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10/47
Edwin Balico – Assault On A Female
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Erin Burch – Felony Possession Of Cocaine
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Faraij Pendelton – Intoxicated And Disruptive
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13/47
Geraldo Temich – Assault By Pointing Gun –
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14/47
Gregory Clyburn – Carrying Concealed Gun
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15/47
James Boyd – Assault On A Female – Protective Order Violation
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James Lemmond – Assault On A Female
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17/47
Jeffrey Daniels – No Registration – No Liability Insurance
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18/47
Jessica Carr – Felony Possession – Larceny
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Johnny Welch – Assault On A Female – Larceny
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20/47
Justin Sloan – Assault With A Deadly Weapon
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Lance Lizzul – Assault On A Female
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23/47
Madison Bass – Injury To Personal Property – Assault
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Mauricio Avilesmoran – DWI
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Michele Stemplinger – Assault
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Montavius Miller – Assault On A Female – Battery Of Unborn Child
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Montrez McCaskill – Robbery With Dangerous Weapon
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Nala Edwards – Driving While License Revoked – Intimidating A Witness – Larceny Of Motor Vehicle
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29/47
Purvis Walker – Attempted Breaking And Entering
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Raymond Lewis – Assault On A Female
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31/47
Robert Ohara – Assault On A Female
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32/47
Rreon Lowery – Felony Possession Of Marijuana
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33/47
Samuel Davis – Assault On A Female
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34/47
Shaka Crawford – Carrying Concealed Weapon
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35/47
Shakiya Addison – Simple Assault
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36/47
Shaquille Allen – Felony Possession Of Cocaine – Felony Possession
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37/47
Shaquille Sumpter – Assault On A Female
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38/47
Shawn Cromety – Fugitive
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39/47
Tamekia Reid – Protective Order Violation
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40/47
Terrence Jackson – Assault On A Female
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Tobias Banks – Communicating Threats – Resisting Officer
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42/47
Tommy Hucks – Driving While License Revoked – Felony Possession – Operating Vehicle No Insurance
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Tyler Mcmillan – Assault On Govt Official
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Vernon Mack – Assault With A Deadly Weapon
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45/47
Veronica Luostari – Assault And Battery – Assault On Govt Official
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46/47
Victor Aparicio – Assault By Pointing Gun
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Yaissa Rosales – DWI
Check out the Mecklenburg County Mugshots from Sunday, June 5th.