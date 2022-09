Gaston County Mugshots September 14th

1/25 Mugcov

2/25 Adrienne Johnson – Larceny – Habitual Larceny

3/25 Alaina Gunn – Failure To Comply

4/25 Anthony Taylor – Probation Violation

5/25 Blair Orr – Financial Card Fraud



6/25 Bobby Penny – Manslaughter

7/25 Brian Goode – Probation Violation

8/25 Christopher Hopkins – Failure To Appear

9/25 Donald Mack – Possession Of Firearm By Felon – Probation Violation

10/25 Erick Silva – Probation Violation



11/25 Gregory Harrison – Carrying Concealed Weapon

12/25 Hector Dela Cruz Tapia – Trafficking Meth

13/25 John Jones – Failure To Appear

14/25 Justin Cornwell – Fugitive – Failure To Appear

15/25 Kimberly Langley – Possession Of Meth – Probation Violation



16/25 Laquisha Burris – Habitual Larceny – Conspiracy – Resisting Officer

17/25 Megan Burges – Other Free Text

18/25 Nickie Hayes – Failure To Appear

19/25 Peter Lagrow – Larceny

20/25 Rashawna Barnwell – Failure To Appear



21/25 Richard Chavis – Common Law Robbery

22/25 Tapia Pineda – Traficking Heroin

23/25 Trevion Allison – Assault On A Female

24/25 Wilfer Galo – DWi – Immigration

25/25 William Null – Probation Violation



















































Check out the Gaston County Mugshots from Wednesday, September 14th.