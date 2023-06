1/73

CHARLOTTE, N.C. – HeroesCon is a “must” on the summer schedule. The event brings drawing fans, exhibitors, and creators from every region of the country to the Charlotte Convention Center. Check out the gallery from Heroes Convention 2023.

There’s still time to join in on the fun, the convention ends Sunday, June 17th. Daily tickets will be available at the Convention Center Box-Office located on Concourse A. Sunday tickets are $30.